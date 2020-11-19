Ермак Президент требует от Рады и Кабмина как можно быстрее найти компромисс по работе малого бизнеса

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Верховную Раду в сотрудничестве с Кабинетом Министров как можно быстрее решить проблемы физических лиц-предпринимателей, в том числе о порядке использования кассовых аппаратов. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса.

По словам Ермака, из-за пандемии и экономического кризиса малый бизнес страдает больше всего, поэтому государство должно не просто идти навстречу предпринимателям, а максимально помогать им.

“Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов. Поэтому он сегодня поручил провести селекторное совещание — вместе с членами правительства мы должны помочь депутатам”, — сказал Ермак.

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Среди обсуждаемых на совещании инициатив — упрощение жизнь малому бизнесу за счет отмены фискализации всех операций, по которым налоговые органы уже имеют необходимую информацию, особенно тех, что происходят дистанционно, с помощью финансовых посредников (банков и платежных систем).

Руководитель Офиса Президента сообщил, что участники совещания пришли к выводу о необходимости отмены нормы о выплате покупателю 100% стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций (так называемый кэшбек). Эта норма специалисты признают юридически ничтожной и социально неприемлемой, сказал он.

Кроме того, говорится о необходимости усовершенствовать систему штрафов и уменьшить их размеры для мелкого бизнеса — они должны стимулировать работать легально, а не приводить к банкротству предпринимателей, заметил Ермак.

Он отметил, что внимание налоговых органов должно быть приковано к крупным предприятиям, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, прикрываясь ФОПами. Но настоящий небольшой бизнес должен свободно дышать и спокойно работать, заявил руководитель Офиса Президента Украины.

Ранее Зеленский в своем блоге уже говорил, что ждет от правительства комплексную программу по поддержке бизнеса во время карантина.