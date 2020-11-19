В МИД призвали Бельгию поддержать "Крымскую платформу"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова призвала бельгийскую сторону поддержать "Крымскую платформу". Об этом шла речь во время видеовстречи Джапаровой с директором по политическим вопросам и Генеральным директором многосторонних дел МИД Бельгии Акселем Кенес, передает УНН.

Эмине Джапарова поздравила бельгийскую сторону с завершением коалиционных переговоров и успешным формированием нового Федерального Правительства. Она также поблагодарила за поддержку евроинтеграционные стремления Украины относительно членства в ЕС и НАТО, и, отдельно, за поддержку санкционной политики ЕС против Российской Федерации.

"Первый заместитель министра прокомментировала ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму, отдельно остановившись на милитаризации украинского полуострова, представляет угрозу безопасности стран региона Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

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В ходе разговора Эмине Джапарова представила бельгийской стороне инициативу "Крымская платформа", ключевой задачей которой является дальнейшая консолидация и координация международных усилий, направленных на деоккупации Крыму.

"Пользуясь случаем, первый заместитель министра пригласила Бельгию стать участником "Крымской платформы" и сообщила о запланированном на 2021 год учредительном саммите упомянутой инициативы, подчеркнув важность участия европейских партнеров, в частности Бельгии, в реализации ее целей", - сообщили в пресс-центре МИД.

"В свою очередь Аксель Кенес поблагодарил за приглашение присоединиться к упомянутой инициативы и выразил принципиальную поддержку позиции Украины по деоккупации Крыму. Он также выразил убеждение, что указанную проблематику будет обязательно сохранено в повестке дня ООН в 2021 году" - резюмировали в МИД.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции о правах человека в Крыму прошел третий комитет ГА ООН. Позже в МИД сообщили, чем его усилили.