ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за коронавируса

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИИСЕФ) считает, что главную угрозу для детей несет не сам COVID-19, а перебои в работе ключевых служб и растущий уровень бедности. Может появиться "потерянное поколение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного влияния" пандемии на их образование, питание и общее благополучие", - говорится в сообщении.

В отчете организация подчеркивает, что в случае инфицирования вирусом нового типа дети демонстрируют преимущественно "легкие симптомы", а куда более серьезную угрозу несут связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.

Добавим, в мире по состоянию на утро четверга, 19 ноября, COVID-19 заболело уже 56,1 млн человек, из них выздоровели 36,1 млн. Количество умерших возросло до 1,3 миллиона.

Согласно данным Worldmeter, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать четвёртом - по количеству смертей от COVID-19.

Так, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.



