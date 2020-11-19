Обещали за полмиллиона долларов решить вопрос через "связи" в Офисе Генпрокурора: задержаны двое киевлян

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве задержали двух мужчин, которые за полмиллиона долларов обещали решить бизнес-вопросы через якобы связи в руководстве Офиса Генпрокурора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала двух киевлян, которые обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через якобы существующие у них связи в руководстве Офиса Генпрокурора. Свои "услуги" они оценили в 500 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, злоумышленники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой. За эту сумму фигуранты также "гарантировали" обеспечить возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

"Правоохранители задержали злоумышленников в одном из киевских кафе во время получения первой части взятки в размере 250 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Одесской области после получения взятки задержали заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделений полиции в регионе.