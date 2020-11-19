В больницах Украины уже более 23 тыс. коек с подведенным кислородом - Степанов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине на данный момент в больницах более 23 тысяч коек с подведенным кислородом на фоне борьбы с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в четверг, 19 ноября, передает корреспондент УНН.

"Мы каждый день наращиваем это количество кислородных точек. Мы стартовали с 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом в апреле, а сейчас мы имеем 23 571 кровать с подведенным кислородом - это больше чем в семь раз мы увеличили количество, и это не предел", - рассказал Степанов.

Ранее в Министерстве здравоохранения планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. больничных коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.

При этом в Минздраве отметили, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. По этому вопросу давали поручение Минэкономики.

Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода. Также правительство планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.