В реестр коррупционеров в октябре попали 600 человек

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В течение октября в так называемый реестр коррупционеров попало 602 человека, в частности, 87 человек, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, а также 503 человека, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В течение октября Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло сведения о 602 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения по результатам обработки 1072 судебных решений. Так, в реестр внесены данные о 87 лицах, привлеченных к уголовной ответственности, 503 лицах, привлеченных к административной ответственности, 12 людях, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторые лица были привлечены к ответственности несколько раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз). Большинство случаев привлечения к административной ответственности за несвоевременное декларирование.

С 4 февраля 2019 года Национальным агентством начато ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, или, как его называют, реестра коррупционеров.

Напомним, по информации НАПК, решением КСУ от 27 октября было фактически отменено административную ответственность топ-чиновников за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.