Минздрав: до конца года в региональных больницах должны установить более 160 компьютерных томографов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В региональных больницах до конца этого года должны установить 161 компьютерный томограф. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В целом наши региональные медучреждения обещают обустроить специальные помещения и установить компьютерные томографы до конца года. Речь идет о 161 аппарате. Уже сегодня ГП "Медицинские закупки" заключено контрактов более чем на 2 миллиарда грн, которые сейчас распределены и зарегистрированы в Государственном казначействе Украины в соответствии с теми запросами формировалась потребность, которые оказывали нам больницы... Уже очень скоро первые 48 компьютерных томографов поедут в области...", - рассказала Шаталова.

Как сообщалось, ГП "Медзакупки" во главе со скандальным Арсеном Жумадиловим провели тендер по закупке для украинских больниц компьютерных томографов. Результаты этого конкурса оказались более чем неожиданными. Кроме того, что ситуация с томографами и так неоднозначна, так еще и компанию-победителя "АФС Медицинтехник" выбрали исключительно по критерию наименьшей цены.