Возобновляемая энергетика составляет треть всех инвестиций в Украину - нардеп Гончаренко

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В развитие возобновляемой энергетики было инвестировано 12 млрд долларов с 2010 года, что составляет треть от всего объема инвестиций в Украину за этот период. Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на брифинге в Верховной Раде, посвященном созданию межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающуя среда", информирует УНН.

"Наша цель - это помощь развитию в Украине чистой возобновляемой энергетики. Эта отрасль уже привлекла в Украине 12 млрд долларов инвестиций, что составляет треть за период с 2010 года", - сказал он.

Для реализации этой цели и было создано депутатское объединение, в состав которого вошли представители всех фракций и групп Верховной Рады. Объединение насчитывает 25 нардепов.

"Это залог нашего будущего и здоровой окружающей среды для нас и наших детей. Сегодня в отрасли есть много проблем, которые мы должны помочь решить, чтобы действительно обеспечить себя чистой энергией и защитить окружающую среду", - добавил Гончаренко.

Под "проблемами" в отрасли нардеп, вероятно, имел в виду значительные задолженности за произведенное электричество и неопределенность с развитием индустрии после снижения "зеленых" тарифов.

Так, значительный долг перед производителями ВИЭ возник весной этого года, а уровень выплат в отдельные месяцы не превышал 10%. По состоянию на 12 ноября задолженность составляет более 25 млрд гривен.

Напомним, что весной этого года перед производителями ВИЭ возник долг в более 20 млрд гривен за произведенное электричество. После длительных переговоров с инвесторами, "зеленые" тарифы были снижены, а государство обязалось погасить долг и своевременно рассчитываться за вырабатываемую электроэнергию. Однако, по состоянию на 11 ноября, сумма задолженности перед "зеленой" энергетикой превышает 25 млрд грн.