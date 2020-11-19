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"Мы все чего-то не придерживаемся и хотим, чтобы другие не придерживались": Верещук прокомментировала карантинные мероприятия

"Мы все чего-то не придерживаемся и хотим, чтобы другие не придерживались": Верещук прокомментировала карантинные мероприятия

Ирина Верещук

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат от "СН" Ирина Верещук выступает против введения карантина выходного дня, и в то же время призывает украинцев придерживаться единых правил. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы декларируем свою европейскость, а то что на самом деле закладывает европейскость - это уважение к одинаковым правилам для всех, это у нас почему-то не работает. Нам почему-то кажется, что нам очень стоит вопреки регуляции, вопреки правилам, сделать хоть что-то, чтобы где-то себя выделить, противопоставить", - прокомментировала Верещук.

Она добавила, что при добросовестном соблюдении всех правил, вынужденные локдауны возможно были бы и не нужны.

"И если правила есть, то они одни для всех. Если правоохранительная система призвана штрафовать, то она должна это делать, но только в рамках закона. У нас так получается, что мы все чего-то и не придерживаемся, мы все что-то нарушаем и хотим, чтобы другие этого не делали. Так что если мы от себя будем требовать прежде, то я думаю, что и не надо будет вводить никакие карантины выходного дня", - подытожила нардеп.

При этом она отметила, что в Украине не самая плохая ситуация. В Польше, например, смертность большая, хотя у них медицина и лучше.

Напомним, ранее Ирина Верещук выступила против введения карантина выходного дня и введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин, нардепы, Слуга народа
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