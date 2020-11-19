СБУ объяснила причины обысков в музее Революции Достоинства

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в четверг, 19 ноября, передает УНН.

"Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что установлено, что подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составляло 111 млн грн.

"Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - добавили в СБУ.

В СБУ обратили внимание на то, что следственные действия, которые происходят сегодня в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.

Напомним, утром 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском.

В музее заявили, что в четверг, 19 ноября, представители Службы безопасности Украины изымают в их помещениях документацию по строительству Мемориала на аллее Небесной Сотни в Киеве.