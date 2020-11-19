Отношение украинцев к "карантину выходного дня" разделилось поровну - опрос

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Половина украинцев поддерживают "карантин выходного дня", столько же - против. Только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг.

"Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: половина опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, при этом 62% - не согласны с этим", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 85% знают о том, что правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Добавим, что исследование было проведено с 15 по 17 ноября среди взрослого населения. Было опрошено 3 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по информации Минздрава, соблюдение правил "карантина выходного дня" и соблюдение противоэпидемических правил позволят уменьшить количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 10-15% или, как минимум, остановиться на тех же цифрах, что есть сейчас.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 13 тысяч в сутки. На сегодня в Украине уже 583 тыс. инфицированных коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.