Буславец анонсировала отчет Минэнерго

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В ближайшее время Минэнерго отчитается о своей деятельности за последние 7 месяцев. Об этом в ходе конференции "Энергетика без Гендера" заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

"В ближайшее время мы представим отчет за последние 7 месяцев. Мы его опубликуем и я поделюсь результатами", - сказала она.

Буславец добавила, что возглавила министерство в сложнейшее время. Впрочем, команде Минэнерго удалось достичь немало результатов в своей работе, подчеркнула она.

"Мне предложили эту должность в очень тяжелые времена в энергетике. Пандемия, очень молодой рынок, требующий определенной эволюции, чтобы окрепнуть. Весной у нас все шло в пропасть, но это был вызов для моей команды, и за эти 7 месяцев, я считаю, нам есть чем гордиться. Нам удалось стабилизировать ситуацию по всем направлениям. Решить кризис, который был по ВИЭ с инвесторами, и в целом стабилизировать ситуацию на рынке. Начать работу по направлению реформирования угольной отрасли, начать стратегическую работу по многим направлениям и т.д.", - уточнила в. о. министра.

Напомним, Ольга Буславец возглавила Минэнерго в апреле, в разгар кризиса в энергетике. За это время она вывела шахтеров из простоя и договорилась с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов.