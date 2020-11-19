Минздрав запросил дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министерство здравоохранения представило на рассмотрение правительства проект постановления о выделении Национальной службе здоровья Украины дополнительных средств для оплаты стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В апреле, когда формировались изменения в государственный бюджет 2020 года, отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд грн. Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн... Поэтому прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом, и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - рассказала Шаталова.

По ее словам, на следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн.

"Но согласуют ли нам сегодня 225 млрд грн для программы медицинских гарантий... Мы очень на это надеемся", - добавила Шаталова.

Напомним, Национальной службе здоровья Украины, как указали в учреждении, не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Между тем в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тыс., абсолютный антирекорд для страны. Активных больных на 19 ноября в Украине - 306 662.

По данным НСЗУ на 17 ноября, с начала пандемии было всего 93 730 подтвержденных случаев коронавируса, при которых необходима была госпитализация. В общем случаев госпитализации было 119 067 с подозрениями или COVID-19.