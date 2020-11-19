Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание: основная тема - КПВВ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Только что в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения: разблокирование работы КПВВ", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня украинская делегация заявила, что предлагает созвать внеочередные заседания рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

Напомним, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.