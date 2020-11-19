Госэкоинспекция проведет проверку утилизации медотходов предприятиями

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Государственная экологическая инспекция проверит субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу правительства.

"Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку субъектов хозяйствования в сфере обращения с медицинскими отходами по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Будем контролировать соответствие реальной деятельности предприятий выданным разрешительным документам", - заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Отмечается, что при проверке предприятий, деятельность которых связана с управлением медотходами, может оказаться, что перевозчики вообще не занимаются их утилизацией. Сообщается, что в течение прошлого года в Украине образовалось примерно 100 тысяч тонн медотходов, однако лишь 50 тысяч забрали перевозчики, а о количестве утилизируемых отходов вообще не известно.

"В течение прошлого года в Украине было создано около 100 тысяч тонн медицинских отходов и только половина от этого количества передана перевозчикам для дальнейшей утилизации. Сколько из них утилизируется должным образом, в корне неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области СБУ разоблачила нарушение экологических норм при утилизации промышленных отходов.