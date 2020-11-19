Языковой омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки были отменены

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в местные советы о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков и попросил проследить за этим Генпрокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу омбудсмена в Facebook.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, что противоречат действующему законодательству Украины, и направил письмо Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке", - говорится в сообщении.

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По словам Кременя, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

"В некоторых из них (органы местного самоуправления - ред.) ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Кремень.

Напомним, как сообщал Кремень, в столице большое количество критики на язык преподавания в школах и внешкольных учебных заведениях.