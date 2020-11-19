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Языковой омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки были отменены

Языковой омбудсмен попросил Венедиктову проследить, чтобы региональные языки были отменены

Тарас Кремень

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в местные советы о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков и попросил проследить за этим Генпрокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу омбудсмена в Facebook.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, что противоречат действующему законодательству Украины, и направил письмо Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке", - говорится в сообщении.

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По словам Кременя, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

"В некоторых из них (органы местного самоуправления - ред.) ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Кремень.

Напомним, как сообщал Кремень, в столице большое количество критики на язык преподавания в школах и внешкольных учебных заведениях.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина
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