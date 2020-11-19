Гетманцев "получил поддержку от коллег" и решил отозвать постановление о своем увольнении

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев "не ожидал теплых слов" от своих коллег и теперь решил отозвать свое постановление о собственном отзыве с должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Честно говоря, не рассчитывал, что мой проект постановления об отзыве главы налогового комитета вызовет такой поток теплых слов поддержки моей деятельности. Причём, абсолютной неожиданностью для меня стала поддержка многих людей, которых всегда до этого считал своими оппонентами. Спасибо всем! И да, конечно, отзываю вчерашнее постановление собственного авторства", - написал Гетманцев.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал проект постановления об отзыве самого себя с должности.

Как сообщили УНН в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, они считают сохранение должности главы комитета за Даниилом Гетманцевым "стратегической вещью". По их словам, Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться и не допустить его увольнения "из-за интересов коррумпированных нардепов".