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Экс-спикер ВРУ Парубий заболел COVID-19

Экс-спикер ВРУ Парубий заболел COVID-19

Андрей Парубий

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат Украины, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности", - отметил Парубий.

Напомним, что 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Андрей Парубий
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