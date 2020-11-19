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В Минкульте выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

В Минкульте выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня определили победителя конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Об этом в свомуе Telegram-канале сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

“Лучший эскиз большого Государственного Герба Украины избран!” — заявил чиновник.

По словам Ткаченко, победителей определяло профессиональное жюри во главе с Андреем Гречило, автором Малого герба. Все они являются специалистами по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведения. В общем к конкурсу были допущены 112 работ.

“Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб”, — отметил Ткаченко.

Добавим, что следующий шаг во внедрении герба подготовленный Минюстом проект Закона Украины “О государственных символах”, который передадут в ВРУ.

“Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством — соответствующий эскиз будет официально оформлен, как большой Государственный Герб. Длинная история с определением эскиза Большого герба имеет все шансы наконец завершиться!” - подытожил министр.

Добавим, что 30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

Напомним, что немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба позволили выдать из госказны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минкульт
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