Янченко про подписи за снятие мандата с Дубинского: это невозможно

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Информация о том, что во фракции “Слуга народа” собирают подписи за лишение Александра Дубинского депутатских полномочий является лишь поводом для определенной группы депутатов или интересом для Telegram-каналов, чтобы создать “медиаповод”, а на самом деле — это невозможно. Об этом УНН сообщила народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко.

“Нет, я такого не слышала (о сборе подписей относительно Дубинского — ред.). По крайней мере, ко мне эта волна не докатилась. Вообще, честно говоря, мне не знакома такая процедура. Это невозможно. Я могу вам сказать, что юридически — такой процедуры нет. А политически — если там один-два, условно говоря, группа депутатов, это инициировала — это выглядит как медиаповод. Да и я не знаю, кто это инициировал. Наверное, это „война Telegram-каналов“. За разными Telegram-каналами стоят разные люди и разные группы влияния. Они, время от времени, начинают „войну“ типа „анонимных Telegram-каналов“. Поэтому, могу точно сказать, что такой процедуры нет. Это нет никаких последствий”, — отметила Янченко.

Народная избранница напомнила, что есть исчерпывающий перечень при каких условиях депутат лишается своего мандата.

“Этот перечень установлен Конституцией: потеря гражданства; приговор суда; самостоятельное сложении полномочий. Мы, когда принимали закон про „кнопкодавов“, ввели уголовную ответственность. Уголовная ответственность — это приговор суда, согласно которому основания для лишения мандата”, — подсовывала народная избранница.

Добавим, что нардеп Александр Качура опроверг слухи о подписи за лишение полномочий Дубинского.

Напомним, что Александр Дубинский является автором проекта закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”, который стал альтернативным законопроекту спикера парламента Дмитрия Разумкова, для урегулирования ситуации вокруг КСУ.