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Украина подала списки на обмен из 11 человек - Кравчук

Украина подала списки на обмен из 11 человек - Кравчук

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами в них находится 11 человек. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадському", передает УНН.

"Мы подали документы на 11 человек, они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Пока таких встречных шагов мы не видим. Следующее, мы ставим вопрос более широко. Мы не знаем, сколько там людей страдает от различных форм давления на той территории. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", - сказал Кравчук.

По его словам, план украинской делегации состоит в том, чтобы, во-первых, осуществить обмен тех людей, списки которых подготовлены, а дальше - действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Напомним, ранее сегодня спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал УНН, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины уже четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами, россияне - ни одного.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, Леонид Кравчук
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