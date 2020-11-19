Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,13 0,0233  EUR: 33,36 -0,0356 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В полиции назвали количество погибших и раненых полицейских с начала года
В полиции назвали количество погибших и раненых полицейских с начала года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6435

Кравчук назвал условие для проведения следующей нормандской встречи

Кравчук назвал условие для проведения следующей нормандской встречи

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Следующая встреча лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции — зависит от того, выполнили ли стороны договоренности предыдущей встречи в Париже. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью “Общественному”, передает УНН.

“Встреча в Берлине, как ее планировали, на самом высоком уровне (нормандской. — ред.) четверки, будет она или нет, упирается в одно — выполнили ли мы предварительные договоренности в Париже. Поэтому, наша главная задача — сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены, которые были приняты”, — сказал Кравчук.

Он напомнил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря, кроме других глав государств, одобрил также и президент России Владимир Путин.

“Поэтому, если кто-то, или Россия пытается не выполнять, или ОРДЛО, а это и есть „подопечные“ России — это значит, что они блокируют тот документ, который одобрил и президент Путин. Делегация Украины в ТКГ имеет и будет действовать так, чтобы выполнить те решения, которые были приняты в „нормандском формате“ в Париже 9 декабря. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече”, — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНН, на заседании в начале ноября украинская делегация в Трехсторонний контактной группе считает очень важным провести до конца текущего года новой встрече на высшем уровне в нормандской формате.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, война с Россией, Леонид Кравчук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.