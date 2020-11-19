Кравчук назвал условие для проведения следующей нормандской встречи

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Следующая встреча лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции — зависит от того, выполнили ли стороны договоренности предыдущей встречи в Париже. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью “Общественному”, передает УНН.

“Встреча в Берлине, как ее планировали, на самом высоком уровне (нормандской. — ред.) четверки, будет она или нет, упирается в одно — выполнили ли мы предварительные договоренности в Париже. Поэтому, наша главная задача — сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены, которые были приняты”, — сказал Кравчук.

Он напомнил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря, кроме других глав государств, одобрил также и президент России Владимир Путин.

“Поэтому, если кто-то, или Россия пытается не выполнять, или ОРДЛО, а это и есть „подопечные“ России — это значит, что они блокируют тот документ, который одобрил и президент Путин. Делегация Украины в ТКГ имеет и будет действовать так, чтобы выполнить те решения, которые были приняты в „нормандском формате“ в Париже 9 декабря. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече”, — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНН, на заседании в начале ноября украинская делегация в Трехсторонний контактной группе считает очень важным провести до конца текущего года новой встрече на высшем уровне в нормандской формате.