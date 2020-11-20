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В правительстве хотят ввести полный локдаун, мэр Ивано-Франковска назвал даты

В правительстве хотят ввести полный локдаун, мэр Ивано-Франковска назвал даты

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает УНН

Он заявил, что “карантин выходного дня” был определенной подготовкой для суворым жестким мерам.

Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.

“Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это плавная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, этот локдаун в „пессимистическом“ варианте будет 10-15 декабря, в „оптимистическом“ — 20-25 декабря на несколько недель”, — сказал Марцинкив.

По словам городского головы, это приведет к катастрофе для экономики, особенно в период праздников, когда локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

Накануне стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 ноября провёл совещание с городскими головами, на которой обсудил борьбу с распространением COVID-19. Во время совещания премьер посоветовал мэрам задуматься над усилением карантина, однако в пресс-центре Кабмина не сообщались конкретные даты карантина.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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