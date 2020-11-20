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Байден может подать иск на Белый дом из-за отказа признать его победу

Байден может подать иск на Белый дом из-за отказа признать его победу

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах главы государства, допускает, что подаст иск к действующей администрации США под руководством Дональда Трампа и профильные ведомства, которые до сих пор не признали его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика, передает УНН.

Демократа спросили, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подать иск к администрации президента США Трампа и в управление по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не начался, а его самого не ознакомили с планами, касающиеся борьбы с коронавирусом. “Это открытый вопрос”, — ответил Байден. “Мы этого не исключаем”, — добавил он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство “потребуется много времени”. “Я надеюсь, что смогу добиться сотрудничества от наших коллег из числа республиканцев”, — отметил он. Байден пояснил, что речь идет про законодателей в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторов. Он предположил, что такой подход позволит “добиться большего”.

Байден также назвал безответственным отказ Трампа признать результаты выборов.

“Думаю, что мы наблюдаем невероятную безответственность, — сказал он. — (Это) сигнал, что наносит невероятный ущерб, был послан всему миру”. “Не знаю, какие мотивы, но это абсолютно безответственно”, — добавил демократ.

Накануне стало известно, что результаты пересчета голосов, отданных в Джорджии во время выборов президента США, подтвердили победу демократа Джо Байдена в этом штате.

Как сообщал УНН, в США начала работу группа по передаче власти, а в команде Джо Байдена назвали его приоритеты. Согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом Америки.

Представители демократа ранее сообщали об обращении в управление по общим вопросам администрации о том, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. Согласно американскому законодательству именно руководитель этого ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Джо Байден, Дональд Трамп
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