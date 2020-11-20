Байден может подать иск на Белый дом из-за отказа признать его победу

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах главы государства, допускает, что подаст иск к действующей администрации США под руководством Дональда Трампа и профильные ведомства, которые до сих пор не признали его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика, передает УНН.

Демократа спросили, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подать иск к администрации президента США Трампа и в управление по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не начался, а его самого не ознакомили с планами, касающиеся борьбы с коронавирусом. “Это открытый вопрос”, — ответил Байден. “Мы этого не исключаем”, — добавил он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство “потребуется много времени”. “Я надеюсь, что смогу добиться сотрудничества от наших коллег из числа республиканцев”, — отметил он. Байден пояснил, что речь идет про законодателей в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторов. Он предположил, что такой подход позволит “добиться большего”.

Байден также назвал безответственным отказ Трампа признать результаты выборов.

“Думаю, что мы наблюдаем невероятную безответственность, — сказал он. — (Это) сигнал, что наносит невероятный ущерб, был послан всему миру”. “Не знаю, какие мотивы, но это абсолютно безответственно”, — добавил демократ.

Накануне стало известно, что результаты пересчета голосов, отданных в Джорджии во время выборов президента США, подтвердили победу демократа Джо Байдена в этом штате.