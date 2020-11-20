На Банковой решили сменить посла в США: должность прогнозируют Маркаровой

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Офисе Президента приняли решение сменить посла Украины в США, и новым послом в Вашингтоне, как ожидается, станет бывший министр финансов Оксана Маркарова. Мотивация - необходимо решать вопрос с Международным валютным фондом. Об этом со ссылкой на источники в ОПУ и МИД сообщает "Зеркало недели", передает УНН.

"Владимира Ельченко, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Украины в США президентом Владимиром Зеленским меньше года назад, решено заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой", - пишет издание со ссылкой на источник в ОПУ и источник в МИД.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - цитирует издание источник в Офисе Президента относительно мотивов такого решения.

В украинском внешнеполитическом ведомстве источник по поводу этого решения высказал скепсис, отмечает издание: "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

Добавим, Оксана Маркарова - с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США 18 декабря 2019 года.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.