Уровень воды в водоемах оккупированного Крыма продолжает падать - эксперт

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Осенним осадкам не удалось наполнить крымские водохранилища - уровень воды продолжает падать. Об этом сообщил специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон, сообщает "Крым Реалии", информирует УНН.

"В последний месяц были надежды, что водохранилища наполнятся, так как небо над Крымом было закрыто облаками, достаточно интенсивно выпадали осадки. Однако, когда облачность рассеялась, мы увидели из космоса, что уровень воды по-прежнему падает, то есть тренд сохранился. В целом в последний месяц вода продолжает отступать от берегов, что особенно заметно по большим водохранилищам", - сказал он.

По мнению исследователя, вряд ли тенденция изменится в ближайшее время: для этого нужны еще более интенсивные осадки в течение еще более длительного времени.

"Правда, по прогнозам пока такого не ожидается. Вся надежда сейчас на снежную зиму, чтобы водохранилища затем наполнились от таяния снегов. Это может произойти в лучшем случае во второй половине весны. Однако период без осадков может оказаться достаточно долгим", - добавил Гапон.

Напомним, с 17 ноября во временно оккупированном Симферополе так называемая "власть" сократила подачу воды до четырех часов в сутки.

Так, запасы воды в главных водохранилищах временно оккупированных Крыма и Севастополя не превышают 15%. В частности, в Чернореченском водохранилище осталось 9,8 млн кубов воды.

Также сообщалось, что Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией по поставкам воды во временно оккупированный Крым.

При этом в Кремле заявили, что Россия "способна сама его обеспечить водой", чтобы не зависеть от Киева.

Добавим, что правительство России выделило более 8 млрд рублей "на создание опреснителей воды" в оккупированных Крыму и Севастополе.

Справка УНН: Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло реки Днепр с полуостровом. После оккупации территории Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.