Лечение одного больного коронавирусом обходится в 38 тыс. грн - Ляшко

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Лечение одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине обходится в среднем в 38 тыс. грн. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.

"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч гривен. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", - рассказал он.

Ляшко также отметил, что на сегодня Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает этот тариф.

"Она оплачивает сначала 1,2 миллиона гривен для подготовки больницы, чтобы больница закупила лекарственные средства, которые должны использоваться для лечения, и в дальнейшем платит 170 тысяч гривен на медицинскую бригаду, возле которой привязаны как медицинские работники, так и определенное медицинское оборудование, которое должно использоваться", - резюмировал Ляшко.

Отметим, по данным НСЗУ, в течение октября количество пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 выросла почти на 80% по сравнению с сентябрем.

Договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медучреждений. В мае таких больниц было 240. К лечению пациентов с коронавирусом в больницах привлечены почти 44 тысячи медиков. При этом за лечение пациентов с COVID-19 или с подозрением на него НСЗУ выплатила уже более 8 млрд грн.

При этом Минздрав запросил дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19, чтобы покрыть расходы декабря на фоне роста количества госпитализаций. Национальной службе здоровья Украины, как указали в учреждении, не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Добавим, в Украине на утро 20 ноября зафиксировано под 600 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - вторые сутки подряд.