Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 0,1272  EUR: 33,44 0,0745 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В полиции назвали количество погибших и раненых полицейских с начала года
В полиции назвали количество погибших и раненых полицейских с начала года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15330

В комитете ВР в закрытом режиме рассмотрят изменение показателей оборонного госзаказа

В комитете ВР в закрытом режиме рассмотрят изменение показателей оборонного госзаказа

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 ноября планирует рассмотреть изменения к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, передает УНН.

"20 ноября 2020 года в 10:00 состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - отмечают в пресс-службе.

В проекте повестки дня значится один пункт - рассмотрение изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании нацбезопасности и обороны на почти 270 млрд грн.

Отмечается, что рассмотрение вопроса будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, но предприятия сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме, впрочем, пока выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на текущий год неудовлетворительное.

Источник: УНН
Теги: оборона, ВРУ, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.