В комитете ВР в закрытом режиме рассмотрят изменение показателей оборонного госзаказа

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 ноября планирует рассмотреть изменения к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, передает УНН.

"20 ноября 2020 года в 10:00 состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - отмечают в пресс-службе.

В проекте повестки дня значится один пункт - рассмотрение изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

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Отмечается, что рассмотрение вопроса будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, но предприятия сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме, впрочем, пока выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на текущий год неудовлетворительное.