Кулеба предложил Маркарову на должность посла Украины в США: слово за Зеленским

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Об этом сам глава МИД написал в Facebook, назвав при этом "бредом" информацию, что Маркарову отправляют только "выбивать деньги из МВФ", передает УНН.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США... Кандадатуру нового посла на рассмотрение Президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - сообщил Кулеба.

По его словам, процедура ее оформления запущена, но "традиционно занимает определенное время". "Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу Президента, а не публикациям в прессе", - отметил глава МИД на фоне сообщений медиа о назначении Маркаровой.

При этом Кулеба добавил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко "является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил глава МИД.

Ранее 20 ноября издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в ОПУ и МИД сообщило, что в Офисе Президента приняли решение изменить посла Украины в США, и новым послом в Вашингтоне, как ожидается, станет бывший министр финансов Оксана Маркарова. Мотивация - якобы необходимо решать вопрос с МВФ.

Добавим, Оксана Маркарова - с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.