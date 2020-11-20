Степанов опроверг слухи о неготовности Украины к получению вакцины от COVID-19

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина готова к транспортировке и хранению вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 - даже при температуре до -70 градусов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас много говорят о различных сообщениях, в том числе от кампании по холодовой цепи у вакцины, сохранении этой вакцины. И потом различные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова - это не так, Украина готова. В том числе, у нас есть холодильные установки, которые смогут хранить вакцину даже при температуре, если так и будет, до -70 градусов, и мы готовы к любому развитию событий. Но давайте дождемся уже регистрации вакцины, и тогда в состоянии будем говорить более конкретно, когда именно будет поставлена вакцина в Украину", - отметил он.

Напомним, на сегодняшний день Украина рассматривает три механизма доставки и хранения вакцины от коронавируса.

Так, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине нужно завезти как минимум 15 млн доз вакцины от коронавируса. Также он рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года. Добавим, в Украине также есть кандидат в вакцины от COVID-19.

Напомним, курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов - это почти 400 грн.

По данным Минздрава, на сегодняшний день, за все время пандемии в Украине заболело - 598 085 человек, выписаны - 274 324 человека и зафиксировано 10 598 летальных случаев. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 229 летальных случаев.