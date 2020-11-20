Верещук заявила о необходимости аудита "ковидного" фонда

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство должно как можно быстрее провести тщательный аудит расходов "ковидного" фонда. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"О вопросах ковидного фонда - действительно, мы должны провести аудит, детальный и тщательный аудит. Это требование МВФ - мы обещали МВФ, когда получали транш, что мы проведем аудит. И это требование общества. Мы должны знать, куда эти средства пошли", - сказала она.

Свидетельства неэффективного использования средств "ковидного" фонда есть, продолжила Верещук.

"Хотя бы то, что, например, потрачено 39 млрд грн, что составляет 50% от общей суммы. Но у нас действительно есть проблема с кислородными концентраторами, с ремонтами больниц. И вопросы остаются. Эффективна ли была власть, эффективна ли была оппозиция в своей критике - увидим по результатам. А пока надо бороться с пандемией и с теми вызовами, которые есть сегодня", - подчеркнула нардеп.

Ранее Ирина Верещук выступала против карантина выходного дня и заявляла, что его эффективность никто не просчитывал, в то же время люди остаются без средств к существованию.