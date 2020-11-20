Украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной "принципиальности"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Диаспора украинцев в Швейцарии рассказала о выборочной "принципиальности" санитарного врача Люцерна, который запретил украинцам сыграть матч Лиги Наций. Об этом говорится в заметке на Facebook-странице Ukrainian Society of Switzerland, передает УНН.

"Информация из швейцарских СМИ всколыхнула всю украинскую общину. Сначала во вторник кантональный врач Люцерна отправил всю украинскую футбольную делегацию в гостиницу Radisson Blu Luzern на карантин, после того, как несколько игроков были "положительно" протестированы на коронавирус. Но уже через несколько дней стало известно, что результаты тестирования всей украинской делегации были отрицательными", - говорится в заметке.

Напоминается, что поединок должен был состояться 17 ноября в Люцерне, однако отменен из-за вердикта главного санитарного врача одноименного кантона Роджера Харсталла.

"После нескольких положительных тестов на коронавирус в составе сборной Украины врач приказал поместить всю украинскую делегацию на карантин. Поэтому, матч не состоялся. Теперь его судьба полностью в руках УЕФА", - отмечается в тексте.

Но украинская община отмечает, что столь принципиальным департамент здравоохранения и социальной политики кантона Люцерн был не всегда.

"Так, 6-го ноября 2020 года он дал разрешение местной команде ФК "Люцерн" поехать на поединок 7-го тура первенства Швейцарии с ФК "Цюрих", который состоялся на следующий день. При этом, 5 ноября, по информации официального сайта ФК "Люцерн", положительный тест на COVID-19 сдал нападающий команды Марк Марлеку. Игрок и еще четверо игроков команды, которые контактировали с инфицированным, были изолированы. Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября, но, при этом, разрешено утром этого дня провести полноценную тренировку.

После получения отрицательных результатов тестов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде, департамент здравоохранения и социальной политики дал разрешение ее игрокам на поездку в другой город и участие в матче чемпионата Швейцарии.

Между тем, 6-го ноября и в самом ФК "Цюрих" среди игроков было зафиксировано два случая заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщил официальный сайт команды, не называя имен футболистов.

По информации пресс-службы ФК "Цюрих", больные игроки отправились на изоляцию и "поскольку не было тесного контакта с другими футболистами первой команды и были соблюдены необходимые правила гигиены и защиты - после консультации с кантональной медицинской службой, никаких дополнительных мер в настоящее время не требовалось".

Однако, вся эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", - говорится в заметке и акцентируется на том, что ФК "Люцерн" потом благодарил врача кантона Роджера Харсталла за "оперативное и плодотворное сотрудничество по данному вопросу".

Напомним, 18 ноября, по возвращении из Швейцарии, игроки украинской сборной сделали повторные тесты на "ковид" и все они оказались отрицательными.

По словам менеджера национальной сборной Алексея Таргонского, в Швейцарии провести повторное тестирование игроков сборной отказались.

Также напомним, 18 ноября УАФ подтверждал готовность выйти на поле и играть. В команде было по меньшей мере 13 здоровых игроков, чтобы провести матч.