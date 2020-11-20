Расстрелы на Институтской: ОГП ожидает завершения судебного разбирательства в 2021 году

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по убийствам протестующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года ожидается только в 2021 году. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении к седьмой годовщине с начала Евромайдана, обнародованном в пятницу, 20 ноября, передает УНН.

"Завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года, учитывая периодичность судебных заседаний, ожидаем только в 2021 году", - сказала Венедиктова.

По ее словам, за 6 лет в "делах Майдана" всего несколько десятков приговоров, в частности, это обусловлено "нагрузкой на судей в условиях неукомплектованности штатов".

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора, на сегодня суды первой инстанции рассматривают 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.

Добавим, в этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, которое продолжило расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Так, этой осенью истекает 7 лет с начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тыс. человек, из них более 2 тыс. признаны потерпевшими по уголовным производствам.