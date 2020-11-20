Верещук: есть шансы, что бюджет на 2021 год будет принят не в Новогоднюю ночь

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Как быстро парламент утвердит бюджет на следующий год - зависит от Кабмина. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Я думаю, есть шансы, что бюджет будет принят не в Новогоднюю ночь. Но это также зависит и от Кабинета Министров. Как быстро и как качественно они подадут скорректированный, доработанный бюджет", - сказала она.

Приоритетными являются вопросы образования, медицины и обороны, продолжила Верещук.

"Мы видели бюджет безопасности и обороны, и понимаем, что это максимально возможная цифра. Вопросы остаются по медицине и образованию. Нам очень важно, чтобы они были обеспечены на должном уровне", - подчеркнула Верещук.

Ранее Ирина Верещук заявила, что менять правительство до утверждения бюджета на следующий год нецелесообразно.