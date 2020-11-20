Правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет Министров утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 ноября. В перечень вошли 13 энергетических проектов:

▪️ создание дата-центра на мощностях АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом";

▪️ завершение строительства Ташлыкской ГАЭС;

▪️ вторая очередь реконструкции ГЭС;

▪️ строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе трех гидроагрегатов;

▪️ строительство Каховской ГЭС-2;

▪️ строительство Каневской ГАЭС;

▪️ установление гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго";

▪️ "Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго"; реконструкция энергоблока ст. №6 с разделением на энергоблоки №6Б и №6а мощностью 330 МВт каждый";

▪️ строительство энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС;

▪️ новое строительство ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами ВЛ 330 кВ, Харьковская область;

▪️ новое строительство ВЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС - ПС 750 кВ "Винницкая", Винницкая и Черновицкая области;

▪️ строительство ВЛ 330 кВ Новоодесская - Арциз с заменой АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз";

▪️ новое строительство двухцепной ВЛ 330 кВ Кураховская ТЭС-Белицкая, Донецкая область.

"Эти проекты могут быть реализованы с привлечением международных инвесторов, за счет кредитных средств, международной технической помощи, на условиях государственно-частного партнерства. Это важный сигнал для инвесторов и всех органов государственной власти и четкий перечень приоритетов для энергетических компаний", - прокомментировали в Минэнерго.