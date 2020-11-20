Зеленский ответил на петицию по "евробляхам"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию № 22/105108-эп "Выполнить обещание, данное своим избирателям и избирателям политической партии "Слуга народа" относительно решения вопроса доступной растаможки и нахождения на территории Украины автомобиля европейской регистрации", которая набрала необходимое количество подписей, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Так, в петиции, в частности, ставится вопрос о принятии решения о немедленном включении в повестку дня заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины под № 3704, № 3705, № 3706.

В ответе Президента отмечается, что 9 ноября текущего года состоялось заседание соответствующего комитета, на котором был рассмотрен ряд зарегистрированных в парламенте законопроектов об изменениях в налоговых и таможенных правилах, применяемых к операциям по поставке в Украину и ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств.

Среди проектов законов, которые рассматривались, - проекты законов № 3704 и № 3706.

По результатам проведенного обсуждения комитетом было принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя председателя комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей правительства.

"Для ускорения решения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учетом позиций всех заинтересованных сторон мной направлено обращение к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив", - говорится в ответе Главы государства.

Напомним, неделю назад возле Верховной Рады на улице Грушевского проходили массовые акции протеста евробляхеров.

Активисты требовали от парламентариев, в частности, принятия законопроекта № 3704, предусматривающего, в частности, создание правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранном регистрации, ранее ввезенных на таможенную территорию Украины, упрощение таможенных процедур их оформления и регистрации в Украине. Также он направлен на то, чтобы установить благоприятные условия для ввоза в 2020 году на таможенную территорию Украины транспортных средств лицами с инвалидностью, участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участниками боевых действий и инвалидами войны из числа участников антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

В затягивании процесса они обвиняют председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Сам Гетманцев заявляет, что против принятия законопроектов, которые требуют евробляхеры, - представители правительства.