Как смотреть в голодные глаза детей: "слуга народа" Галушко заблокировал выплаты шахтерам
Николай Галушко
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народный депутат от "СН" Николай Галушко заблокировал подписание принятого закона N4119, предусматривающего выплату средств шахтерам. Он зарегистрировал постановление об отмене этого решения Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
"А это значит, что вопрос внесения изменений в бюджет 2020 года и выделение денег горнякам снова затягивается, потому что должен быть вынесен на рассмотрение парламентом! "Так чьи же вы слуги?" - хочется спросить", - прокомментировал он.
28 октября правительство приняло решение о выделении 1,4 млрд грн на погашение зарплатной задолженности перед горняками.
"Глава фракции СН в парламенте Давид Архамия зарегистрировал законопроект, которым предусматривались изменения в бюджет... 17 ноября закон был поддержан. И вот теперь становится известно о постановлении нардепа Николая Галушко, по которому закон не может быть подписан, а значит вопрос ставится на долгую паузу... Я не знаком с Николаем Галушко близко, однако обязательно спрошу, знает ли он что такое тяжелый труд, как это месяцами не получать денег и как смотреть в голодные глаза детей?", - написал Волынец.