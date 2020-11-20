Арахамия пошел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил один положительный результат теста на COVID-19 и один отрицательный. Сейчас он ждет результатов следующего теста и находится на самоизоляции. Об этом в комментарии УНН сказала глава пресс-службы партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Я не могу подтвердить, что он (Давид Арахамия - ред.) болеет, потому что ... Один тест положительный, один отрицательный. Поэтому мы ждем результатов следующего теста, и тогда уже мы можем предоставить более подробную информацию", - сказала Юлия Палийчук.

Она отметила, что сейчас Арахамия находится дома на самоизоляции и дистанционно выполняет свою работу как председатель фракции "СН".

"Давид Арахамия еженедельно сдает тесты, уже такая, плановая процедура в него, поскольку он со многими коммуницирует и в Офисе Президента, и с депутатским корпусом. Поэтому это уже такая плановая процедура", - добавила Палийчук.

Добавим, в Верховной Раде говорят, что каждый шестой народный депутат имеет подтвержденный положительный результат теста на COVID-19. Так, по состоянию на 16 ноября в Раде на коронавирус болели 27 депутатов. Среди заболевших и представители руководства парламента - председатель ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель Руслан Стефанчук. На фоне этого в Раде на этой пленарной неделе состоялось только одно заседание.

Болеют коронавирусом и Президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак. Их госпитализировали в "Феофанию".

Напомним, результаты повторного теста на COVID-19 у Президента Украины Владимира Зеленского оказались положительными.