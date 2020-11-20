Украина и еще шесть стран ввели санкции против Беларуси

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"К решению Совета присоединяются страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания и страны ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина", - говорится в заявлении Верховного представителя Жозепа Борреля.

Также в заявлении указано, что они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому Решению Совета.

"Европейский Союз принимает во внимание эти обязательства и приветствует их", - говорится в заявлении.

Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси. В ответ на санкции Беларусь ввела контрсанкции против ЕС.

Ранее в октябре главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Лукашенко при условии, если ситуация в стране не улучшится. В заявлении министров подчеркивалось тогда, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Справка: массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.