Переговоры Зеленского с главой "Венецианки" о конституционном кризисе: в ОПУ сообщили детали

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудили пути поиска решения для разрешения кризиса КСУ. Глава государства обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснения вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса, возникшего в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джанни Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должен базироваться на верховенстве права.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного разрешения кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Указывается, что глава государства обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

"Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей. Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский хочет вместе с президентом "Венецианки" искать выход из конституционного кризиса.

Стоит отметить, 3 ноября Президент Украины провел телефонный разговор с Букиккио и пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

В Совете Европы, в свою очередь, назвали законопроект Президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением.

Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.

В то же время, по состоянию на 12 ноября, ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили запросов от украинской власти о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда.