Вице-премьер Уруский планирует перенаправить финансовые потоки государственных предприятий в свои руки - нардеп

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности пытаются получить полный контроль над государственными предприятиями. Это делается для того, что сосредоточить все финансовые потоки в руках главы профильного министерства - вице-премьер-министра Олега Уруского. Об этом УНН рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Украина могла бы действительно использовать свой потенциал, чтобы оперативно стать одним из лидеров перевозки вакцины, например. Но, наверное, это не приоритет для данного министра. Не для того это министерство, а для того, чтобы брать под контроль существующие государственные предприятия и заводить нужных людей, с целью получения финансовых потоков в руки "нужных" людей и министра ", - подчеркнул он.

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Также нардеп считает, что профильное Министертсво не демонстрирует эффективной работы в стратегических вопросах развития всего оборонно-промышленного комплекса.

"Никакой активности в плане стратегичности с их стороны нет. Как по мне, структура существует вовсе не для стратегического развития, а просто для заведения своих людей в государственные предприятия. Украина может действительно использовать свой потенциал, чтобы оперативно стать одним из лидеров перевозки вакцины, но, наверное, это не приоритет для данного министра", - считает нардеп.

Напомним, "Укроборонпром" обратился к руководству государства с просьбой отреагировать на вмешательство Минстратпрома Уруского в деятельность государственных предприятий. Также в концерне обеспокоены тем, что Министерство по развитию стратегических отраслей промышленности саботирует реформы оборонно-промышленного комплекса воюющей страны.

Ранее ситуация вокруг ПАО "Мотор Сич" была затруднена и стала "токсичной" в связи с вмешательством в нее вице-премьер-министра Уруского. Эксперты видят в этом возможную политическую коррупцию на самом высоком уровне.