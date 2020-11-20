Для обеспечения безопасности во время выборов 22 ноября будут привлечены 10 тыс. правоохранителей - полиция

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура местных выборов присоединится около 10 тысяч правоохранителей. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены почти 10 тысяч правоохранителей", - отметил Фацевич.

Напомним, что в воскресенье 22 ноября состоится второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов в 18 регионах страны. Для этого сформировано 1815 избирательных комиссий. Их охрана осуществляется силами полиции.

"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - отметил Александр Фацевич.

В то же время заместитель главы Нацполиции подчеркнул важность соблюдения карантинных мероприятий на участках как сотрудниками полиции, так и гражданами.

"Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы относительно правонарушителей", - подчеркнул правоохранитель.

Напомним, что в день выборов мэров семи украинских городов за нарушения законодательства открыто 8 производств.