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Украина и Великобритания договорились об авиарейсах из Киева в лондонский Хитроу - Пристайко

Украина и Великобритания договорились об авиарейсах из Киева в лондонский Хитроу - Пристайко

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За месяц начнутся первые авиарейсы из Киева в главный аэропорт Великобритании - Хитроу в Лондоне. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает УНН.

"Наконец украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Первые рейсы уже через месяц! Приветствую активную позицию МАУ, которые не уменьшают обороты даже во время пандемии COVID-19. Лучшие условия для пассажиров, быстрее пересадки, удобное транспортное сообщение, тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Вадим Пристайко.

Он отметил, что Украина и Великобритания нацелились до высот.

Напомним, Пристайко рассказал о шагах Украины к получению безвиза с Великобританией.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Великобритания, Лондон, аэропорт, послы, Вадим Пристайко
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