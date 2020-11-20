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Шмыгаль обсудил с директором МВФ выполнение структурных "маяков" программы Stand-by

Шмыгаль обсудил с директором МВФ выполнение структурных "маяков" программы Stand-by

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером укрепление финансового сотрудничества и выполнение структурных "маяков", которые предусмотрены программой Stand-by. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 ноября провел встречу в формате видеоконференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс производства реформ в Украине и выполнение структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Премьер-министр поблагодарил Международный валютный фонд за последовательную и неизменную поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины.

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", - сказал Денис Шмыгаль.

Указано, что Шмыгаль выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины.

Также напомним, эксперт рассказал, как будут покрывать дефицит госбюджета без транша МВФ.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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