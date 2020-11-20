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НАПК впервые внесло предписания чиновникам за разглашение данных об обличителях коррупции

НАПК впервые внесло предписания чиновникам за разглашение данных об обличителях коррупции

КИЕВ. 20 ноября. УНН. НАПК впервые внесло предписания руководителям учреждений о нарушении права на конфиденциальность обличителей коррупции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства.

"Работники областной государственной администрации и районного совета разгласили информацию об обличителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих обличителей. Поскольку разглашение такой информации является нарушением Закона Украины "О предотвращении коррупции", НАПК внесло руководителям указанных органов предписания, в которых требовало провести служебное расследование и выяснить причины и условия, способствовавшие нарушению должностными лицами права обличителей на конфиденциальность", - говорится в сообщении.

Председатель НАПК Александр Новиков заявил по этому поводу, что "впервые за время своего существования НАПК внесло предписания о нарушении прав обличителей на конфиденциальность и надеемся на их неукоснительное выполнение".

При этом указано, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 3450 предусматривает создание единого портала для приема сообщений от разоблачителей коррупции.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Согласно ему, за сообщение о коррупции обличителю может выплачиваться денежное вознаграждение.

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК
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