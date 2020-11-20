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У политзаключенного Яцкина упало зрение, нужен офтальмолог - Полозов

У политзаключенного Яцкина упало зрение, нужен офтальмолог - Полозов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. У политзаключенного Ивана Яцкина упало зрение, ему не могут поменять очки, поскольку для этого требуется обследование офтальмолога. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Сегодня второй раз на текущей неделе встретился с моим подзащитным украинским политзаключенным Иваном Яцкиным. Встреча, как и предыдущая, проходила в СУ ФСБ России при проведении следственных действий. До начала следственных действий мы поговорили. Иван Григорьевич сообщил, что за прошедшие два дня врачи его не посещали. Еще раз поставили перед следствием вопрос о необходимости обследования Ивана Яцкина офтальмологом. В очках, которые у него есть он видит плохо. А для заказа новых нужно понимать насколько упало зрение. Также он рассказал о том, что из посылки, которую ему прислала дочь Екатерина Яцкина ему передали лишь небольшую часть - менее 3 кг из общего веса посылки 70 кг", - написал Николай Полозов.

Он отметил, что не пропустили 20 банок тушенки, шоколад и многое другое, пропустили только кофе и печенье.

"По тушенке объяснили, что в жестяных банках нельзя, по остальному даже объяснять не стали. Объявили Ивану Яцкину, что непропущенные продукты отправят на утилизацию. Будем выяснять по актам, что именно не передали и почему сразу на утилизацию отправляют. В остальном все без изменений. Иван Яцкин все также один в камере. Телевизор не работает, но есть радио "Маяк", поэтому он в курсе текущих событий. Опять спрашивал, что слышно по поводу обмена. Всем, кто не забывает украинских политзаключенных и поддерживает их, Иван Яцкин передает горячий привет!", - добавил адвокат.

Напомним, в сентябре впервые за год Ивана Яцкина привезли в суд апелляционной инстанции, где он принял участие в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы.

Также напомним, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, в них находится 11 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, тюрьма, адвокаты, политзаключенные
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