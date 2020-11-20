Чубаров призвал Зеленского спасти Абдуллаева, которого бросили в российское ШИЗО

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой срочно привлечь международные институты для спасения жизни и здоровья крымчанина Теймура Абдуллаева, которого бросили в ШИЗО в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня обратился с письмом в адрес Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой срочно привлечь международные институты с целью спасения жизни и здоровья Теймура Абдуллаева, которого в бесчисленный раз бросили в застенки штрафного изолятора. Конечно, понимаю, что и Президент Украины также лишен реальных механизмов влияния на ситуацию во временно оккупированном Крыму или на политическое руководство РФ, действия которого по оккупации Крыма и незаконном преследовании граждан Украины, что является международным преступлением. Конечно, знаю, что единственным условием для прекращения беззакония, репрессий и гонений в отношении жителей Крыма, является изгнание российских оккупантов из Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над полуостровом", - написал Рефат Чубаров.

Он отметил, что спасая каждого крымского политзаключенного, одновременно нужно готовить кардинальные действия, которые завершатся освобождением Крыма от российских оккупантов.

Напомним, крымского татарина Абдуллаева с температурой поместили в ШИЗО в России.

Как сообщал УНН, по информации омбудсмена, "вторая симферопольская группа" и "третья бахчисарайская группа" по делу "Хизб ут-Тахрир" перемещаются из СИЗО в контролируемых Россией правоохранительных органов с грубым нарушением их прав.

После российской оккупации Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски и задержания, в том числе у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.