ЦИК требует безотлагательно назначить повторные выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северске

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК безотлагательно назначить повторные выборы городского головы. Добавим, что в обоих городах мэры умерли от коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия отменила постановление Бориспольской городской ТИК Бориспольского района Киевской области от 10 ноября 2020 № 166 "О назначении повторных выборов Бориспольского городского головы", которой назначены повторные выборы Бориспольского городского головы на 31 января 2021 года и с 11 декабря 2020 года объявлено о начале избирательного процесса соответствующих местных выборов", - говорится в сообщении.

Принимая указанное решение, ЦИК констатировала, что указанной комиссией при решении вопроса о назначении повторных выборов, в частности определение даты их проведения, не соблюдено положения Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их назначении, отметили в пресс-служба.

По этим же основаниям отменен пункт 2 постановления Новгород-Северской городской ТИК Новгород-Северского района Черниговской области от 9 ноября 2020 № 65, которым назначены повторные выборы Новгород-Северского городского головы на 17 января 2021 года, добавили в ЦИК.

"Следовательно ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК безотлагательно, но не позднее 23 ноября 2020 года назначить повторные выборы в соответствии Бориспольского и Новгород-Северского городского головы в соответствии с положениями Кодекса с учетом выводов, изложенных в постановлениях Комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, внимание указанных комиссий и ее членов обращено на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства Украины в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также на установленную Уголовным кодексом Украины ответственность за препятствование осуществлению избирательного права.

Добавим, что городские головы Борисполя и Новгород-Северска умерли от коронавируса.