Степанов: Стефанишина - "генератор случайных слов"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ответ на обвинения со стороны народного депутата от фракции “Голос” Ольги Стефанишиной назвал её “генератором случайных слов” . Об этом Степанов сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

В ответ на критику Стефанишиной Степанов ответил: “А на что я должен реагировать? На этот „генератор случайного слов“, который только что прозвучал? Мы признаем то, что было сделано Министерством здравоохранения, по подготовке ко второй волне. Мы признаем, что у нас не все идеально. Но это наша медицина, которая была 29 лет в нашей стране. Какую уничтожали 29 лет. Мы начинали с трех с половиной тысяч коек с кислородом, сейчас — более 25 тысяч. Мы начинали возможностью делать 200 тестов в сутки, сейчас мы делаем 50 тысяч тестов. Мы начинали с того, что у нас даже не было теоретического понимания, как лечить COVID-19. А сейчас у нас есть очень хорошие протоколы лечения, в том числе — благодаря врачу с большой буквы, которая стоит у Вас в студии, Ольге Голубовской, которая тоже является соавтором этих протоколов. И мы спасаем каждый день, благодаря им, наших больных COVID-19. И, кстати, у нас один из самых низких показателей летальности среди европейских стране и один из самых низких показателей смертности на один миллион граждан. Мы на 28 или 29 месте находимся. И мне будут говорить, что мы что-то не сделали? Мне кажется, что тот развал, который мы получили — мы сделали больше чем, мы теоретически могли сделать”, — сказал Степанов.

Напомним, что еще летом в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Добавим, что инфекционист Ольга Голубовская комментируя заявления об отставке Степанова сказала: “менять человека, которого воспринимает медицинское сообщество — недопустимо”.