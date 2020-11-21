В оккупированном Севастополе оштрафовали директора школы за "несоблюдение законодательства"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Директора "Средней общеобразовательной школы № 15" в оккупированном Севастополе оштрафовали за "предоставление индивидуальному предпринимателю в пользование имущества учреждения без заключения договора". Об этом сообщает пресс служба подконтрольной России прокуратуры Гагаринского района города, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

“Установлено, что в 2020 году государственное бюджетное образовательное учреждение Севастополя „Средняя общеобразовательная школа № 15“ организовало питание учащихся в школьной столовой с привлечением услуг индивидуального предпринимателя. При этом, в нарушение требований законодательства, помещения пищеблока, обеденного зала, а также технологическое оборудование школы передано индивидуальному предпринимателю без заключения договора и без согласия департамента имущественных и земельных отношений города”, — говорится в сообщении.

Как уточняется, прокуратура возбудила дело о “нарушении порядка согласования при осуществлении сделки по распоряжению государственным имуществом” (статья 7.35 КоАП России).

Имя и фамилия директора не называются, ни он, ни его защита публично не комментировали данное дело.

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