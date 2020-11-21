Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 0,0000  EUR: 33,44 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эскиз Большого Герба: эксперт рассказал, соблюдены ли законы геральдики
Эскиз Большого Герба: эксперт рассказал, соблюдены ли законы геральдики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4785

В оккупированном Севастополе оштрафовали директора школы за "несоблюдение законодательства"

В оккупированном Севастополе оштрафовали директора школы за "несоблюдение законодательства"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Директора "Средней общеобразовательной школы № 15" в оккупированном Севастополе оштрафовали за "предоставление индивидуальному предпринимателю в пользование имущества учреждения без заключения договора". Об этом сообщает пресс служба подконтрольной России прокуратуры Гагаринского района города, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

“Установлено, что в 2020 году государственное бюджетное образовательное учреждение Севастополя „Средняя общеобразовательная школа № 15“ организовало питание учащихся в школьной столовой с привлечением услуг индивидуального предпринимателя. При этом, в нарушение требований законодательства, помещения пищеблока, обеденного зала, а также технологическое оборудование школы передано индивидуальному предпринимателю без заключения договора и без согласия департамента имущественных и земельных отношений города”, — говорится в сообщении.

Как уточняется, прокуратура возбудила дело о “нарушении порядка согласования при осуществлении сделки по распоряжению государственным имуществом” (статья 7.35 КоАП России).

Имя и фамилия директора не называются, ни он, ни его защита публично не комментировали данное дело.

Ранее в Феодосии оштрафовали директора пансионата за наем врача, из-за которого умер ребенок.

Ранее суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама за “незаконную миссионерскую деятельность”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.